حماس تُعلق على حديث ترامب عن نقل الأسرى في غزة فوق الأرض

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قرأ للتو تقريرا يفيد، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نقلت المحتجزين في قطاع غزة إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الهجوم الإسرائيلي، وهي تصريحات اعتبرتها حماس انحيازا سافرا للدعاية الإسرائيلية.

وأضاف ترامب أنه يأمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل هذا، ووصف ذلك بأنه "فظاعة إنسانية قلما شهدناها من قبل".

وطالب الرئيس الأميركي حماس ألّا تدع ذلك يحدث وإلا ستسقط كل الرهانات، ودعا الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى فورا.

رد حماس

وتعليقا على ذلك، قالت حماس، في تصريح نشر في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، إن "تصريحات الرئيس الأميركي بشأن هجوم جيش الاحتلال على غزة وحالة الأسرى الصهاينة انحياز سافر للدعاية الصهيونية".

وشددت حماس على أن تصريحات ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على غزة تجسيد لازدواجية المعايير التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، وتجسد تغاضيا عن استشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء بالقطاع معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية تعلم أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول لاتفاق يفضي للإفراج عن الأسرى"، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية تعلم أن نتنياهو يدمر كل فرص الوصول لاتفاق يفضي لوقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع.

ورأت حماس أن واشنطن تعلم أن نتنياهو يدمر فرص أي اتفاق وآخرها محاولة اغتيال وفدها المفاوض أثناء بحث ورقة ترامب الأخيرة، كما تعلم أن نتنياهو يعمل على تدمير أي فرص للتوصل لاتفاق وآخرها الهجوم الإجرامي على دولة قطر.

وحملت الحركة واشنطن مسؤولية تصعيد حرب الإبادة الوحشية بالدعم وسياسة التضليل للتغطية على جرائم حرب الاحتلال.

وشددت حماس على أن "مصير أسرى جيش الاحتلال في قطاع غزة تحدده حكومة الإرهابي نتنياهو"، و"مجرم الحرب نتنياهو يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة"، وأكدت أن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية يهدد أيضا حياة الجنود الإسرائيليين الأسرى.