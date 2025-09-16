طقس فلسطين: صيفي معتدل مع انخفاض تدريجي بالحرارة حتى الجمعة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد تحت أجواء صيفية معتدلة إجمالا، مع تغيّرات طفيفة على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

الأجواء صيفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في السهول، وشديدة الحرارة في الأغوار. ليلا تميل الأجواء إلى الانتعاش والبرودة النسبية في الجبال، وأخف في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

يسود طقس صيفي معتدل في المناطق الجبلية، بينما يكون الجو صيفيا عاديا في المناطق السهلية وحارا في المناطق الغورية. ليلا، يصبح الطقس منعشا في الجبال وبدرجة أقل في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويستمر الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، مع جو حار نسبيا في المناطق السهلية وحار جدا في المناطق الغورية. ليلا، يكون الجو منعشا في الجبال ولطيفا في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تبقى درجات الحرارة مستقرة تقريبا، مع طقس صيفي حار معتدل نهارا، ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

المناطق الغورية ستشهد حرارة مرتفعة تصل إلى نحو 37 درجة مئوية. ومع المساء والليل، يسود طقس منعش ولطيف، خصوصا في المناطق الجبلية.