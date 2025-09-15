استشهاد 3 صحفيين بغارات الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 3 صحفيين فلسطينيين، اليوم الاثنين، بغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد الصحفي في وكالة شهاب للأنباء، محمد الكويفي، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة أقامتها عائلته فوق سطح منزل في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر أيضًا عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

يُذكر أن الكويفي فقد زوجته وأطفاله في استهداف سابق استهدف شقته السكنية خلال العدوان المتواصل على القطاع، ليكمل الاحتلال سلسلة جرائمه بارتكاب جريمة جديدة بحقه اليوم.

كما استشهد الصحفي أيمن هنية الذي يعمل مصورا ومهندسا للبث في وكالة المنارة للإعلام.

وفي السياق نفسه، استشهدت الصحفية في شبكة فلسطين نيوز، إيمان الزاملي.

وبذلك، ووفق الإعلامي الحكومي يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 251 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.