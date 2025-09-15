34 شهيدا و 319 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، استشهاد 34 مواطنا وإصابة 316 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة، إنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت "الصحة" إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 64 ألفًا و905 شهداء، بالإضافة لـ 164 ألفًا و926 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

ووفق الوزارة، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 12 ألفًا و354 شهيدًا بالإضافة لـ 52 ألفًا و885 جريحًا.