بزشكيان يطالب الدول العربية بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال

فلسطين اليوم

طالب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، الدول الإسلامية بقطع علاقاتها مع كيان الاحتلال ، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية، "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع اسرائيل وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".

وأشار بزشكيان إلى أن هناك إبادة في قطاع غزة، وأن الناس يموتون جوعا وعطشا.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد الاحتلال.

واعتبر بزشكيان أن إسرائيل "لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مضيفا أنها "اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة".

وأشار إلى أن" إسرائيل" "تفعل ما تشاء بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمنين الإقليمي والدولي.