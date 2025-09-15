عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما تسهل اقتحامات المستوطنين.