31 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 31 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ710 لحرب الإبادة الجماعية.

وصباح اليوم، استشهد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين، بينهم أطفال في غارة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وفجرت قوات الاحتلال 9 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد 10 مواطنين، في غارات على منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

كما ارتقى المواطن صلاح سلامة سالم الدباغ، بنيران جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع.

وأفاد مستشفى العودة بوصول شهيد جراء استهداف مدفعية الاحتلال مواطنين يجمعون الحطب بالقرب من منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.