قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من المواطنين بينهم أسير محرر بصفقة التبادل الأخيرة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت كل من سعيد قرعان بعد مداهمة منزله في مخيم بلاطة، ومحمد أبو ليلى من مخيم عسكر الجديد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم الزمر، أحد محرري صفقة التبادل الأخيرة، وذلك بعد مداهمة منزله الواقع بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عليان مؤيد مخو ومحمد شادي شجاعية من بلدة دير جرير شرق رام الله أثناء تواجدهم على مدخل البلدة وسط الضفة الغربية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد استيتي خلال اقتحام الحي الشرقي بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين عقب اقتحام منازلهم في الخليل، وهم: محمد عماد حمدان، وعماد جمال أبو صبحة من بلدة يطا جنوبا، وقيس بدير بدران شلالدة من بلدة سعير، والشقيقين وسيم ومحمد ابراهيم محمد بحر من بلدة بيت أمر شمالا، ومصعب مجد غيث من مدينة الخليل، ومحمد زياد صوالحة من بلدة بني نعيم شرقا.