تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجو، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء، توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائمًا جزئيًا باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلًا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو غدًا الثلاثاء، غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وعم يوم غد الأربعاء، توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بدرجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وعن الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.