النونو: نتنياهو يدمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق

فلسطين اليوم

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، مساء الأحد، أن المقاومة لن تكون أكثر حرصًا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وقال النونو في مقابلة تلفزيونية، "من المتوقع أن يكون أي من الأسرى الإسرائيليين في الأماكن التي يستهدفها الاحتلال في إطار عملية تدميره مدينة غزة".

وأضاف أن أسلوب المفاوضات القديم الذي كان ساريًا قبل الهجوم على الوفد المفاوض في الدوحة لا نعتقد أنه سيكون صالحًا خلال المرحلة المقبلة في ظل عمليات التهجير واستباحة المنطقة.

وأشار النونو إلى أن استهداف الوفد المفاوض في الدوحة يعني أن نتنياهو لا تعنيه حياة الأسرى الإسرائيليين على الإطلاق.

وأكد أن نتنياهو يدمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق والحل يكمن في قرار دولي بوقف الحرب وفرضه على "إسرائيل".

وأشار النونو إلى أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي غطاء مفتوح لنتنياهو لممارسة الإرهاب والجرائم وكرت أخضر لمهاجمة أي مكان في العالم.