قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لن يؤدي إلا لإجهاض محاولات التهدئة

فلسطين اليوم- وكالات

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن استمرار "إسرائيل" في انتهاك القانون الدولي بلغ ذروته عبر "الهجوم الهمجي" الذي شنّته على منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "هذا العدوان يشكل تصعيدًا خطيرًا وغير مبرر، ولن يؤدي إلا إلى إجهاض كافة الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد المسؤول القطري على أن بلاده تُدين هذا التصرف "غير المسؤول"، مشيرًا إلى أن "تمادي إسرائيل في خرق القانون الدولي يجب أن يُواجه بموقف دولي حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات المتكررة".

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع استضافة الدوحة اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية العرب والمسلمين لبحث تطورات العدوان على غزة والمساعي الإقليمية لوقف إطلاق النار.