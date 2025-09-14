نتنياهو يعقد مشاورات بشأن قضية الأسرى قبل بدء العملية الواسعة بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا موسّعًا لبحث مصير الأسرى قبيل العملية البرية بغزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد، اليوم السبت، اجتماعًا أمنيًا موسّعًا لمناقشة ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وذلك قبل انطلاق العملية البرية المرتقبة في مدينة غزة.

وسيناقش الاجتماع، الذي يضم كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، الجهود المبذولة لتجنب تعريض حياة المختطفين للخطر خلال التوغل العسكري المرتقب في المدينة. ومن بين المشاركين: وزير الجيش، وزير الخارجية، الوزير رون دِرمر، أريه درعي، الجنرال المتقاعد نيتسان ألون، منسق ملف الأسرى والمفقودين غال هيرش، رئيس الأركان، رئيس مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز الشاباك والموساد، وكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تصعيد عسكري متواصل وتحضيرات واسعة للعملية البرية التي قد تشمل توغلاً واسعًا في قلب مدينة غزة، حيث يُعتقد أن بعض الرهائن محتجزون في مناطق مكتظة ومحصنة.