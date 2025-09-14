تقرير عبري: جيش الاحتلال يواجه أزمة إصابات غير مسبوقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف موقع "والا" العبري، نقلًا عن قسم التأهيل في جيش الاحتلال، أن عدد المصابين الذين يتلقون رعاية حالية بلغ 81,700 جندي، من بينهم نحو 31 ألفًا يعانون من إصابات واضطرابات نفسية.

وبحسب التقرير، فإن الحرب المستمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في صفوف الجنود، نصفهم تقريبًا يعانون من مشاكل نفسية متعلقة بالصدمات القتالية والضغط النفسي الميداني.

وأوضح القسم أن التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين الذين سيتعامل معهم الجيش قد يصل إلى 100 ألف مصاب بحلول عام 2028، ما يشير إلى ضغوط متصاعدة على منظومة التأهيل والدعم النفسي والطبي داخل جيش الاحتلال.

ويعكس هذا الرقم غير المسبوق، وفق الموقع، عمق التأثيرات البشرية والمعنوية للحرب، وسط تزايد الانتقادات الداخلية بشأن طول أمد العمليات العسكرية وغياب الأهداف الواضحة.