فلسطين اليوم- غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد غارة جوية استهدفت مبنى تابعًا للجامعة الإسلامية في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معظمهم من النازحين الذين لجؤوا إلى المبنى هربًا من القصف في مناطق أخرى.

وأفادت مصادر طبية أن من بين الضحايا نساء وأطفال، مشيرةً إلى أن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الغارات وصعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع.

مصدر بالإسعاف والطوارئ أفاد بوقوع جرحى ومفقودين إثر تجدد القصف الإسرائيلي لمبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية بغزة

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمفقودين.

وبحسب الشهادات، فإن القصف الأول والثاني دمّر أجزاء من المبنى، ما دفع عددًا من النازحين الذين كانوا يتخذون المكان مأوى لهم، للعودة في محاولة لإنقاذ بعض الأغراض الشخصية. لكن في القصف الثالث، استخدم الاحتلال قنابل شديدة الانفجار، أدت إلى تدمير المبنى بشكل شبه كامل.

ولا تزال طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول إلى الضحايا تحت الركام، وسط ظروف إنسانية وأمنية صعبة للغاية، فيما تؤكد المصادر وجود عشرات الجثامين والمصابين تحت الأنقاض، دون إمكانية لتقديم الإسعاف اللازم لهم حتى اللحظة.







