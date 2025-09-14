أسعار العملات
وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة إنسانية وتطالب بحماية المنشآت الصحية
طالبت وزارة الصحة في غزة اليوم الاحد بتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية العاملة فيها، مع إيجاد طرق آمنة للوصول إلى المنشآت في محافظة غزة.
وحذرت الوزارة من وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى نتيجة استمرار الوضع الأمني المتدهور، مؤكدة على ضرورة تأمين وصول الطواقم الطبية والإمدادات الصحية الحيوية دون عوائق للحفاظ على الأرواح.