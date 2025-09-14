وزراء الخارجية العرب والمسلمين يبدأون اجتماعاً مغلقاً في الدوحة

فلسطين اليوم

بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، اجتماعًا مغلقًا في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة مشروع بيان مشترك بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر، وذلك في إطار مساعٍ لتوحيد الموقفين العربي والإسلامي، وتنسيق خطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف تضامني قوي، يعكس حجم الغضب العربي والإسلامي إزاء التصعيد الإسرائيلي، مع الاتفاق على آليات تحرك جماعية لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ويأتي الاجتماع عشية القمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا الإثنين، والتي تعقد وسط تصاعد الإدانات الدولية للعدوان، ودعوات متزايدة لتحرك جماعي يضع حدًا للانتهاكات المتواصلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية لصحيفة "العربي الجديد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في القمة، في خطوة تعكس حرص القاهرة على استعادة دورها في قيادة العمل العربي المشترك، والخروج بقرارات تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الجارية في الأراضي الفلسطينية.