وزير حرب الاحتلال يحتفي بتدمير الأبراج السكنية في غزة: "أفق غزة يتغير"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

في تصريح مستفز، احتفى وزير حرب الاحتلال،يسرائيل كاتس، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، بتدمير الأبراج السكنية في قطاع غزة، ضمن التصعيد العسكري المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال على المدينة المكتظة بالمدنيين.

ونشر كاتس عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير أحد الأبراج السكنية، مرفقًا بتعليق قال فيه: "برج من ورق. أفق غزة يتغير"، في إشارة واضحة إلى سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية في القطاع.

ويأتي تصريح كاتس في وقت يواجه فيه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني أوضاعًا إنسانية مأساوية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد المجازر اليومية، وسط موجات نزوح واسعة من شمال غزة تحت نران القصف المكثف، ونقص شديد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه تام في المنظومة الصحية، ما ينذر بكارثة متفاقمة تهدد حياة المدنيين.