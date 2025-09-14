الأورومتوسطي: العدوان الإسرائيلي يهدد بمحو التراث الثقافي بغزة

فلسطين اليوم- غزة

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة يهدد بمحو معالمه الأثرية والتراثية بالكامل، في ظل استهداف متعمّد للمواقع التاريخية والدينية والثقافية، معتبراً أن ذلك يُشكّل جريمة حرب وجزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد المرصد أن العديد من المواقع التراثية في غزة تعرّضت للقصف والتدمير، ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى طمس الهوية الثقافية والتاريخية للقطاع.

ودعا المرصد كلاً من الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى التحرك العاجل من أجل حماية التراث الغزّي، ووقف الانتهاكات، والعمل على محاسبة مرتكبيها عبر المحكمة الجنائية الدولية.