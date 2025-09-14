الرشق: قصف فريق التفاوض في الدوحة محاولة لتقويض الوساطة القطرية

فلسطين اليوم- وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لنقل المعركة إلى الإقليم في محاولة لتحقيق أوهام ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مضيفًا أن استهداف فريق التفاوض في العاصمة القطرية الدوحة يأتي في إطار محاولات لتقويض الوساطة القطرية وإفشال جهود وقف إطلاق النار.

ودعا الرشق في تصريح صحفي، القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على سكانه، والعمل على ردع الاحتلال، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تتطلب موقفًا جماعيًا جريئًا يضع حدًا لجرائم الاحتلال المستمرة.