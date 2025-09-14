فلسطين اليوم- غزة

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، لا سيما على مناطق شمال المدينة، ما دفع آلاف المدنيين للفرار مشياً على الأقدام في ظروف قاسية.

وقالت الوكالة في بيان، إن آلاف العائلات الفلسطينية اضطرت للنزوح دون وجود ملاجئ أو خيام كافية، في وقت تتدهور فيه أوضاعهم المعيشية والصحية بشكل خطير، مؤكدة أن "النجاة أصبحت صعبة للغاية" في ظل هذا الوضع المتدهور.

وفي السياق ذاته، قال الدفاع المدني في غزة إن السكان يفرون جنوباً هرباً من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف بشكل متواصل أحياء مدينة غزة، مضيفاً أن عمليات القصف تطال المباني السكنية وخيام النازحين.

وأشار الدفاع المدني إلى وجود أعداد كبيرة من المرضى وكبار السن غير القادرين على مغادرة منازلهم، ما يعرّض حياتهم للخطر ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر منذ سنوات.







