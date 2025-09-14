شهداء وجرحى في قطاع غزة ونسف منازل في حي تل الهوى

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في قصف طائرات الاحتلال الحربية في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، مع تواصل نسف المنازل في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مبنى مدمرا بجوار مخيم للنازحين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، الذي يشهد منذ ساعات قصفا مكثفا وتفجيرا للأبراج والبنايات السكنية، عدا عن أخطار عدد آخر بالإخلاء، لتفجيره ونسفه.

وأشارت إلى أن 41 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 28 في مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وسط القطاع.