الاحتلال يصدر قراراً بتجريف 200 دونم من أراضي مدينة طولكرم

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، قرارا عسكريا يقضي بتجريف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم.

ويقضي هذا القرار بتجريف وإزالة الأشجار نحو 200 دونم من أراضي المواطنين الممتدة من منطقة برك تجميع مياه الصرف الصحي غرب مدينة طولكرم، مرورا ببوابة "104 نتساني عوز"، وصولا إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمال المدينة.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى "حماية" مستعمرة "بيت حيفر" المقامة شمال طولكرم، في خطوة تندرج ضمن سياسة توسعية تتخذ غطاء أمنيا.

وجاء في القرار أن التنفيذ يبدأ خلال 24 ساعة من إعلانه، على أن يمنح أصحاب الأراضي مهلة قصيرة للاعتراض خلال هذه المدة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع نطاق السيطرة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في طولكرم وضواحيها.

وأفاد مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، في بيان، أنه منذ بداية عام 2025، أصدرت سلطات الاحتلال 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار، تحت ذريعة اتخاذ تدابير أمنية".

وأضاف داوود: "هذه الأوامر استهدفت مساحة تقدر بـ607 دونمات، في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر".