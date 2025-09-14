حالتا وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

فلسطين اليوم

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفل.

ووفق الوزارة، فمنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 144 حالة وفاة، من بينهم 30 طفل.

وكانت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى،أفادت أن المواطن محمد حسين استشهد جراء سوء التغذية.

وأمس، سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 2 طفل ، ليرتفع العدد الى 420 منهم 145 طفل، هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.