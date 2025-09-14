صحة غزة: المختبرات وبنوك الدم تٌعاني نقصاً شديداً في المحاليل

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، أن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة.

وبينت، أن محاليل فحوصات " أملاح الدم ، وغازات الدم CBC , وفحص الفيروسات " غير مُتوفرة وهو ما يعيق اتمام الفحوصات للمرضى والجرحى.

وأوضحت الوزارة أنها عملت من خلال منظمة الصحة العالمية على توفير الأصناف المطلوبة وهي تتواجد حالياً في مخازن المنظمة بالضفة الغربية.

وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل لاتمام التنسيقات الضرورية لإدخال الأصناف المخبرية وتسيير وصولها الآمن إلى بنوك الدم في المستشفيات.