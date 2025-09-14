برج الكوثر: إخلاءات جديدة في غزة لأبراج وبنايات سكنية تمهيداً لقصفها

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، إصدار أوامر الإخلاء لسكان مدينة غزة، لاستهداف مزيد من الأبراج السكنية والبنايات لإجبار السكان على الهجرة والنزوح.

ووجه الاحتلال انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع دمشق.

وطالب جيش الاحتلال السكان بالإخلاء بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

كما أنذر جيش الاحتلال مدارس إيواء تمهيدًا لقصفها في محيط مستشفى القدس جنوبي مدينة غزة.