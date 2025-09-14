مناشدة عاجلة للمؤسسات الدولية بإدخال محاليل من مخازن الضفة

فلسطين اليوم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية -غزة اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، نداء استغاثة عاجل للمؤسسات الدولية في قطاع غزة، للمساعدة في إدخال محاليل إنقاذ حياة موجودة في مخازن الضفة المحتلة.

وأعربت وزارة الصحة عن تقديرها لمواقف المؤسسات الدولية الإنسانية و جهودهم الإغاثية التي يقدموها لأبناء قطاع غزة المكلوم في ظل حرب الإبادة التي تمارس في حقه منذ السابع من أكتوبر 2023 .

وطالبتهم بمساعدتها في إدخال المحاليل الموجودة في مخازن منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية المحتلة، الشق الثاني من الوطن وهي محاليل انقاذ حياة (ومنها محاليل املاح الدم ؛ غازات الدم CBC ؛ ومحاليل فحص الفيروسات ).