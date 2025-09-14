ارتقاء مواطن جراء سوء التغذية في دير البلح

فلسطين اليوم

ارتقى صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، مواطن جراء سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، أن المواطن محمد حسين استشهد جراء سوء التغذية.

وأمس، سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية،7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 2 طفل ، ليرتفع العدد الى 420 منهم 145 طفل، هذا ومنذ اعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 142 حالة وفاة من بينهم 30 طفلا.