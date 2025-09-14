اليونيسف: الهجوم المُتصاعد على غزة يُخلّف عواقب مدمرة على الأطفال

فلسطين اليوم

قال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، أن الهجوم المُتصاعد على مدينة غزة يُخلّف عواقب مدمرة على أكثر من 450 ألف طفل، يعانون أصلًا من صدمات نفسية وإرهاق جراء حوالي عامين من الحرب المتواصلة.

وأكد، أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة غزة يؤدي إلى أضرار مدمرة ومضاعفة من قتل وتشويه المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وتدمير المنازل والمدارس وأنظمة المياه الحيوية - مما يعرض المدينة لخطر جعلها غير صالحة للسكن.

وبين بيجبيدر، أن أكثر من 10 آلاف طفل مصابون بسوء التغذية الحاد خلال الشهرين الماضيين فقط. وفي حال انقطاع العلاج، هناك خطر كبير من أن بعض الأطفال البالغ عددهم 2,400 طفل، والذين يتلقون العلاج حاليًا من سوء التغذية الحاد الشديد في المنطقة، قد يموتون جوعًا".