فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من قرى محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرى بيت فوريك شرق نابلس، ومادما وبورين وعصيرة القبلية جنوبا، وداهمت عدة منازل فيها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت خمسة مواطنين هم: وسيم عبد نصاصرة، ومعروف حمدي خطاطبة من بيت فوريك، ومحمد نافع نصار من مادما، ومثنى عسعوس من بورين، وطاهر فخري ياسين من عصيرة القبلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء، واعتقلت هيثم علي محمد البجالي.

واعتقلت شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اقتحم الأطراف الجنوبية من البلدة، واعتقل الشاب عز الدين جعفر محمد بني مطر (27 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجله شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون من مدخلها الرئيسي الشمالي، وانتشرت في حيي المثلث والمنطار، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت المواطن عماد علامة ونجله زياد، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب قلقيلية، من الجهة الشرقية، وجابت شوارعها، ثم انسحبت دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.