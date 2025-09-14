6 شهداء في قصف خيمة في دير البلح

فلسطين اليوم

ارتفعت صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة قرب دوار الـ14 جنوب دير البلح إلى ستة.

وأفادت مصادر طبية بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الخيمة، بينهم حالات خطيرة مما أدى لاستشهاد عدد منهم فيما بعد.

والشهداء هم:

1. علية رفيق أحمد أبو عودة ..37 عاماً

2. سنا إياس أحمد أبو عودة – 12 عاماً

3. إياس محمد أحمد أبو عودة – 4 أعوام

4. محمود رفيق أحمد شبات – 28 عاماً

5. نور محمد أحمد أبو عودة – عامان

6. سهير عبد الناصر صابر شبات – 28 عاماً