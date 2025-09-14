شهيد من قرية دير جرير برام الله أصابه المستوطنون قبل أيام

فلسطين اليوم

استشهد، الليلة شاب متأثرًا بجراح خطيرة جراء إصابته برصاص المستوطنين في قرية دير جرير شمال شرق رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب محمد عيسى علوي (20 عامًا) من بلدة دير جرير شمال شرق رام الله متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام.

وكان الشاب "علوي" قد أصيب برصاص المستوطنين خلال هجومهم على المدخل الغربي للقرية، حيث وصفت جراحه بالخطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية، لا سيما في قرى رام الله والقدس.