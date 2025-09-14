ليلة صعبة على قطاع غزة: قصف عنيف ونسف وتدمير مباني

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، قصفها العنيف على قطاع غزة، ومدينة غزة تحديداً، مخلفة الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلاً عن تفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية باستخدام "الروبوتات" المفخخة، بهدف إجبار الأهالي على النزوح القسري وتهجير أكبر عدد منهم إلى وسط القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بميحط المشفى غرب مدينة غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن قصف الاحتلال الإسرائيلي طال خيامًا ومدرسة تؤوي نازحين، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم حرقًا داخل خيامهم في مشهد مروع.

ووفق مصادر طبية، ارتفع عدد الشهداء منذ فجر السبت إلى 66 شهيدًا، إثر غارات استهدفت أحياء سكنية وخيام نازحين، من بينها قصف بطائرة مسيرة قرب موقع "البحرية" غرب دير البلح أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان، وعُرف من الشهداء: سهير عبد الناصر شبات (35 عامًا) ومحمود رفيق شبات.

كما استهدف الاحتلال خيام النازحين داخل ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين، واندلاع حرائق في الخيام.

وفي الشمال، دمّر جيش الاحتلال برج الملش بمنطقة الجلاء، ونسف مبانٍ في منطقة الزرقاء، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على شمال أبراج المخابرات ومناطق شرقي دير البلح وغربي مدينة غزة، محدثة دمارًا واسعًا.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ ما أدى لاندلاع حريق، فيما قصفت الطائرات الحربية منطقة تل العجول شمال النصيرات دون أن تُعرف حصيلة الإصابات بعد.

أفاد شهود عيان بإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، واستهداف شقة سكنية في الحي نفسه، إضافة إلى إطلاق نار من طائرات مسيرة على محيط مستشفى الشفاء، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة غرب المستشفى.