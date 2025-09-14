طقس فلسطين: أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى البلاد تحت أجواء صيفية معتدلة إجمالا، مع تغيرات طفيفة على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يسود طقس حار نسبيا إلى حار، اليوم الأحد، دون تغير يذكر في درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجتين.

وتكون الأجواء صيفية عادية نهارا، حارة نسبيا في الظهيرة، وتميل للاعتدال مع ساعات العصر، فيما تصبح لطيفة ومنعشة ليلا والفجر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

في يوم الاثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل.

ويسود طقس صيفي عادي في الجبال، حار نسبيا في السهول، وشديد الحرارة في الأغوار. ليلا يكون الجو منعشا إلى بارد نسبيا خصوصا في المرتفعات.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف الموج.

يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بقليل.

الأجواء صيفية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في السهول، وشديدة الحرارة في الأغوار. ليلا تميل الأجواء إلى الانتعاش والبرودة النسبية في الجبال، وأخف في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.