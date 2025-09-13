5 شهداء إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد خمسة مواطنين، مساء اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين المدنيين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء وصلوا إلى المستشفى جثثًا هامدة بعد استهداف مباشر من طائرة استطلاع إسرائيلية أثناء تجمعهم في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار التصعيد المستمر على مدينة غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من المدينة، واستهداف المباني السكنية ومراكز الإيواء التي تأوي الاف النازحين.