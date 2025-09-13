الدفاع المدني يوجه نداءً عاجلاً لوقف "الجنون الإسرائيلي" بمدينة غزة

فلسطين اليوم- غزة

وجه الدفاع المدني في قطاع غزة نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى دول العالم والمؤسسات الدولية، للتحرك الفوري من أجل وقف ما وصفه بـ"الجنون الإسرائيلي الأعمى"، في ظل القصف المتواصل الذي يستهدف المدارس والمباني السكنية المأهولة بالنازحين.

وفي بيان صحفي اليوم السبت، أكد الدفاع المدني أن الاعتداءات المتصاعدة أدت إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين، مشيراً إلى أن مدينة غزة تتعرض لحملة تدمير ممنهجة تستهدف ما تبقى من منازل المدنيين، بهدف إجبارهم على النزوح نحو ما تُسمى بـ"المنطقة الإنسانية" جنوب القطاع، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأشار البيان إلى حالة الذعر التي تعيشها آلاف العائلات المشردة، في ظل غياب مراكز إيواء آمنة، وسط تصاعد الخطر نتيجة استمرار استهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية.

ووصف الدفاع المدني ما يجري بأنه "جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق السكان المدنيين"، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى "الخروج عن صمتهم" والتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة.