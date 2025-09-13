حماس: تكثيف القصف على الأحياء السكنية غرب غزة جريمة "تفوق النازية"

فلسطين اليوم- غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة، حيث وصفت القصف المكثف على الأحياء السكنية والمدارس التي تأوي نازحين بأنه "جريمة فاقت النازية في وحشيتها".

وقالت الحركة في بيان إن حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل تحدّيها السافر للقوانين الدولية وقيم الإنسانية، من خلال تصعيد جرائمها بحق أكثر من مليون مواطن محاصر في مدينة غزة، والذين يتعرضون لعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية وكل الدول الحرة بالتحرك العاجل لإعادة الاعتبار للقوانين والمواثيق الدولية، ووقف الدعم الأمريكي "الظالم" الذي يمنح قادة الاحتلال غطاءً للإفلات من العقاب.

كما دعت الحركة الشعوب الحرة حول العالم إلى تصعيد الحراك التضامني مع غزة، عبر التظاهر والضغط السياسي والإعلامي لوقف ما وصفته بـ"جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة" بحق المدنيين في القطاع.