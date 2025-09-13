هارتس: تركيا قد تكون الهدف التالي لـ "اسرائيل"بعد قطر

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذر تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أن تركيا قد تصبح الهدف التالي لـ "إسرائيل" بعد الضربات التي استهدفت قطر مؤخراً، مشيراً إلى أن أي تصعيد ضد تركيا سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة والعالم.

وأكد التقرير أن وجود مسؤولين من حركة حماس في تركيا يزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وسط تحذيرات تركية من اعتبار أي هجوم داخل أراضيها تصعيداً خطيراً قد يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد هجوم "إسرائيل" على قطر، الثلاثاء الماضي، واستهدف قيادة حركة حماس، وسط مخاوف دولية من توسع دائرة الصراع لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.