23 شهيدًا بينهم 16 بمدينة غزة منذ فجر اليوم جراء العدوان المستمر

فلسطين اليوم- غزة

استشهد 23 فلسطينيًا، منذ فجر اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصعيد عسكري متواصل يستهدف المدنيين والبنى التحتية.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن من بين الشهداء 16 في مدينة غزة، فيما استشهد آخرون في مناطق الوسطى والجنوب.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع، بأنه استقبل جثمان شهيد ارتقى جراء قصف مدفعي استهدف مخيم البريج.

وتشهد مناطق قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، قصفًا مكثفًا من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل انهيار النظام الصحي ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.