وزارة الصحة بغزة تصدر نداءً عاجلاً لتعزيز مخزون الدم بالمستشفيات

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن معاناة مستشفيات القطاع من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته، مؤكدة أن الاحتياج اليومي يتجاوز 350 وحدة دم.

وأوضحت الوزارة أن نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات تتطلب كميات إضافية من وحدات الدم لإنقاذ حياة المصابين، مشيرة إلى تراجع مصادر تعزيز مخزون الدم، بما في ذلك حملات التبرع المجتمعية، بسبب تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع.

وفي ظل هذه الظروف الحرجة، وجهت وزارة الصحة نداءً عاجلاً إلى جميع الجهات المعنية للمساهمة في تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات، حرصًا على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمصابين.