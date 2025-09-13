عشرات الآلاف يتظاهرون في نيوزيلندا لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم- وكالات

شهدت مدينة أوكلاند، والتي تُعتبر من أكبر المدن النيوزيلندية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في البلاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مجموعة "أوتياروا من أجل فلسطين" إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في "مسيرة من أجل الإنسانية" في شوارع وسط أوكلاند صباحاً، بينما قدّرت الشرطة النيوزيلندية عدد المشاركين بنحو 20 ألفاً.

وأشارت المتحدثة باسم المجموعة، آرام راتا، إلى أن المسيرة تُعد الأضخم في نيوزيلندا لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.