الصحة بغزة تكشف حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شهيدًا و205 إصابات جديدة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,803 شهيدًا و164,264 إصابة.

كما أفادت بأن من بين ضحايا الساعات الماضية 5 شهداء و26 إصابة ممن سقطوا خلال محاولات الحصول على المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي "شهداء لقمة العيش" إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة 7 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال نفس الفترة، من بينهم طفلان، ما يرفع عدد وفيات المجاعة إلى 420 حالة، من بينهم 145 طفلًا، منذ بداية العدوان، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ إعلان تصنيف المجاعة وفق مؤشر IPC 142 حالة، من ضمنهم 30 طفلًا.

الوزارة أكدت أن هذه الأرقام تعكس الكارثة الإنسانية المتفاقمة في ظل استمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات الغذائية والطبية.