ضابط "إسرائيلي": الجيش يعاني من استنزاف غير مسبوق في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف ضابط كبير في القوات البرية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في تصريحات لموقع "والا" العبري، عن حجم الاستنزاف الذي يواجهه الجيش في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية".

وقال الضابط: "نعاني من استنزاف هائل على مستوى الأفراد والمعدات في غزة"، مشيراً الى أن الجيش لم يواجه في السابق تحديًا بهذا الحجم، لا من حيث مدته ولا شدته، إذ تجاوزت العمليات هناك ما يقارب العامين بشكل متواصل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل كيان الاحتلال بشأن طول أمد الحرب في غزة وعدم تحقيق أهدافها المعلنة، وسط تزايد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة والمؤسسة العسكرية.