قناة عبرية: تحذيرات أمنية من تبعات عملية اقتحام غزة واحتمال مقتل الأسرى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت قناة "كان" العبرية أن كبار مسؤولي الأمن في "إسرائيل" حذروا من أن تنفيذ عملية "مركبات جدعون ب'" لاقتحام مدينة غزة قد يستمر لأشهر طويلة، دون ضمانات بتحقيق أهداف استراتيجية واضحة.

وأشار المسؤولون إلى أن العملية تحمل مخاطر كبيرة، أبرزها إمكانية مقتل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ما قد ينعكس سلبًا على الوضع السياسي والأمني في الداخل الإسرائيلي.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الدعوات داخل المؤسسة الأمنية لإعادة تقييم جدوى التوغل البري المكثف في ظل حالة الاستنزاف العسكري والتعقيدات الميدانية والإنسانية المتفاقمة في القطاع.