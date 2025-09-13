7 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ناجمة عن المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء الذين قضوا نتيجة الجوع وسوء التغذية ارتفع إلى 420، من ضمنهم 145 طفلًا، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الغذائية والدوائية الكافية إلى القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتدهور فيه الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع معدلات الوفاة بين الفئات الأضعف، خصوصًا الأطفال وكبار السن.