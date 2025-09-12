38 شهيدًا و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، عن وصول 38 شهيدًا (منهم اثنان تم انتشالهما من تحت الركام) و200 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الأزمة الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر وانهيار البنية التحتية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 12,206 شهيدًا و52,018 إصابة.

كما تواصلت المجازر بحق من يُطلق عليهم "شهداء لقمة العيش"، حيث سُجلت 14 حالة استشهاد و143 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي نتيجة استهداف المساعدات والنازحين، لترتفع الحصيلة الكلية إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة جديدتان بسبب المجاعة وسوء التغذية، إحداهما لطفل، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الجوع إلى 413 حالة، من بينهم 143 طفلًا، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة المحاصر.