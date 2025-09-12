جندي سابق: الجنود مرهقون ومحبطون ولا يفهمون سبب استمرار القتال

فلسطين اليوم

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرًا يسلط الضوء على الوضع النفسي الصعب الذي يعيشه الجنود الإسرائيليون في قطاع غزة، حيث وصف الجنود أنفسهم بأنهم مرهقون ومحبطون، ولم يعودوا يدركون الهدف الحقيقي وراء القتال المستمر.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى تصريحات أمهات الجنود الإسرائيليين، اللواتي عبّرن عن مخاوفهن الكبيرة من عودة أبنائهن إلى جبهات القتال في غزة، مشيرات إلى تشجيع بعضهن أبنائهن على رفض الخدمة العسكرية في ظل هذه الظروف.

ويعكس التقرير حجم التوتر والضغط الذي تتعرض له القوات الإسرائيلية وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع، ويطرح تساؤلات حول تأثير هذه الظروف على معنويات الجنود وقدرتهم على الاستمرار.