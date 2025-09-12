أسطول الصمود يصل إلى ميناء بنزرت استعدادا للإبحار نحو غزة

فلسطين اليوم- وكالات

وصلت سفن أسطول الصمود العالمي، اليوم الجمعة، إلى ميناء بنزرت شمالي تونس، قادمة من ميناء سيدي بوسعيد، بعد مواجهة ظروف جوية صعبة في البحر الأبيض المتوسط الأيام الماضية، وذلك في إطار رحلتها المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات.

وقالت مصادر صحفية إن مئات المشاركين من نحو 50 دولة سيمضون ليلة واحدة قرب الميناء، قبل أن تنطلق القافلة صباح السبت في اتجاه سواحل غزة، بعد التحاق مزيد من السفن التابعة للأسطول المغاربي بها.

وأوضح عضو الهيئة التسييرية للأسطول خالد بوجمعة أن حوالي 20 سفينة أبحرت صباح الخميس من ميناء سيدي بوسعيد باتجاه ميناء بنزرت، فيما كانت 10 سفن أخرى من إسبانيا وصلت مسبقا إلى الميناء.

وأضاف "نأمل أن يتحول يوم السبت إلى مهرجان شعبي لتوديع الأسطول في اتجاه غزة إذا تحسنت الأوضاع الجوية"، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية كان قد تسبب في تأجيل الانطلاق أكثر من مرة.

أسطول الصمود

ويضم الأسطول حوالي 36 سفينة، بعضها لم يتم تجهيزها بالكامل بعد، على أن تلتحق لاحقا قوارب إيطالية وإسبانية وسفينة مصرية حصلت على إذن خاص من القاهرة.

ويشارك في الرحلة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك ناشطون في مجال حقوق الإنسان، ومتخصصون في توثيق انتهاكات القانون الدولي.

وترافق الأسطول سفينة رصد ومراقبة تحمل اسم الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تكريما لضحايا الصحافة الفلسطينية، فيما ستنضم من بنزرت سفينة أخرى تحمل اسم فاطمة حسونة للغرض الرمزي نفسه.

وكانت أولى سفن الأسطول قد أبحرت نهاية أغسطس/آب الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوى الإيطالي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعد هذه المرة الأولى التي يبحر فيها هذا العدد الكبير من السفن مجتمعة نحو غزة، بعد أن كانت إسرائيل في السابق تعترض السفن المنفردة وتصادرها.

ويأتي التحرك في وقت يعيش فيه القطاع مجاعة غير مسبوقة بسبب الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ مارس/آذار الماضي، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 باستشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة 163 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن وفاة مئات المدنيين جوعا.