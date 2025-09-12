فتح الانتفاضة تبارك عملية الطعن بالقدس

فلسطين اليوم- غزة

باركت حركة فتح الانتفاضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا في مدينة القدس، وأسفرت عن وقوع اصابتين احداها خطيرة.

واعتبرت الحركة ان العملية تأتي ردًا طبيعيًا على حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة، وعلى العدوان المتواصل ومخططات التهويد التي تستهدف الضفة والقدس.

وأكدت أن هذه العملية أن شعبنا الأبي لن يستسلم أمام آلة القمع والإرهاب الصهيونية، وتعكس فشل كل المحاولات الرامية إلى إنهاء المقاومة وخيارها، وترسخ تمسك أبناء شعبنا بحرية واستقلال وطنهم.

ودعت فتح الانتفاضة شرفاء شعبنا ومقاوميه إلى تكثيف ضرباتهم وعملياتهم النوعية، وجعل الكيان الصهيوني يدفع ثمن جرائمه المستمرة بحق شعبنا الأبي.