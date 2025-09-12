حماس: عملية الطعن بالقدس ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت حركة حماس أن عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال فلسطين في مدينة القدس اليوم الجمعة، بأنها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال الإرهابي وقطعان مستوطنيه، وتشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف المقاومة المتجذرة في نفوس أبناء شعبنا.

وأشارت الحركة في بيان صحفي لها إلى أن العمليات المتواصلة التي ينفذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال تأتي في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة والضفة الغربية، وجرائم الاحتلال الممتدة التي استهدفت مؤخرًا وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت حماس أن خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير.

وشددت الحركة على دعمها لشباب المقاومة الذين يجسدون بإرادتهم الصلبة عزيمة لا تلين في مواجهة الاحتلال، داعية جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي والمقاومة بكل الوسائل حتى دحر العدو عن أرضنا ومقدساتنا.