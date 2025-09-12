الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً عبر معبر كيسوفيم شرق دير البلح

فلسطين اليوم- غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم شرق مدينة دير البلح، وتم نقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر طبية بأن المفرج عنهم يعانون من أوضاع صحية ونفسية صعبة، بعد فترات اعتقال متفاوتة في سجون الاحتلال، وسط ظروف احتجاز وصفت بـ"القاسية واللاإنسانية".

يُشار إلى أن الإفراج جاء بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل استمرار مطالبات المؤسسات الحقوقية بضرورة الكشف عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا من قطاع غزة، بعد أن تعرض المئات منهم للاعتقال منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر 2023.